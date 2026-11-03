இயற்கை விவசாயிக்கு நம்மாழ்வார் விருது

UPDATED : நவ 02, 2026 05:41 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:37 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கையில் சிறந்த இயற்கை விவசாயிகளுக்கு நம்மாழ்வார் விருது வழங்கப்படும் என வேளாண்மை இணை இயக்குனர் சங்கரலட்சுமி தெரிவித்தார். அவர் கூறியதாவது: இயற்கை வேளாண்மையில் ஈடுபட்டு வரும் விவசாயிகளை ஊக்குவித்து அவர்களின் பங்களிப்பை வலுப்படுத்தவும், சிறந்த செயல்பாடுகளை அங்கீகரிக்கவும் மண்வளம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, இடுபொருள் செலவினம் குறைப்பு மற்றும் பயிர் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்கும் நோக்கில் நம்மாழ்வார் விருது வழங்கப்படுகிறது.
குறைந்தது 1 ஏக்கரில் தொடர்ச்சியாக 3 ஆண்டு இயற்கை வேளாண்மையை முழு நேரமாக மேற்கொண்டு விவசாய அடையாள எண் வைத்துள்ள விவசாயிகள் இதற்கு பதிவு செய்யலாம். இயற்கை வேளாண்மை செய்ததற்கான சான்று பெற்றிருக்க வேண்டும். சிறு, குறு, பெண் விவசாயிகளுக்கு முன்னுரிமை உண்டு. ஆர்வமுள்ள விவசாயிகள் உழவர் செயலியில் பதிவு செய்ய வேண்டும். வட்டார வேளாண்மை விரிவாக்க மையத்தை அணுகி ரூ.100 பதிவு கட்டணத்தை நவ., 15 க்குள் செலுத்தவும். மாநில குழு மூலம் தேர்வு செய்யப்படும் விவசாயிகளுக்கு தலா ரூ.2 லட்சம், நம்மாழ்வார் விருது, சான்று மற்றும் பதக்கம் வழங்கப்படும். இயற்கை வேளாண்மை விவசாயிகள் பதிவு செய்து பயன்பெறலாம் என்றார். ///