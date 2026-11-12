சிவகங்கை அருகே வாணியங்குடியில் தேசிய நெடுஞ்சாலை பலகை சேதம்
சிவகங்கை அருகே வாணியங்குடியில் தேசிய நெடுஞ்சாலை பலகை சேதம்
UPDATED : நவ 11, 2026 11:28 PM
ADDED : நவ 11, 2026 04:40 PM
சிவகங்கை: தஞ்சாவூர் - மானாமதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில், சிவகங்கை பகுதியில் பொருத்தியுள்ள நகரங்களை குறிப்பிடும் பெயர் பலகை சேதமடைந்து வாகன ஓட்டிகளுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் சார்பில் தஞ்சாவூர் முதல் சிவகங்கை வழியாக மானாமதுரை வரை நான்கு வழிச்சாலையும், நகரை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் புறவழிச்சாலை அமைக்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்தியுள்ளனர். இதன் மூலம் ராமேஸ்வரம்- தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினத்தை இணைக்கும் விதமாக அதிக போக்குவரத்து நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சாலையின் இடையே ஆங்காங்கே முக்கிய நகரங்களுக்கு செல்லும் வழித்தடம், சாலை விழிப்புணர்வு போர்டுகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதில், சிவகங்கை அருகே வாணியங்குடி - சாமியார்பட்டி விலக்கு ரோட்டின் மேல் மானாமதுரை, ராமேஸ்வரம், தஞ்சாவூருக்கு செல்லும் வழித்தட பெயர் பலகை வைத்துள்ளனர். அந்த பெயர் பலகையின் அடிப்பகுதி தற்போது சேதமடைந்து, சாயும் நிலையில் உள்ளது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் இரும்பு பெயர் பலகை கீழே விழுந்து உயிர்சேதத்தை ஏற்படுத்தி விடுமோ என்ற அச்சத்தில் தவித்து வருகின்றனர். எனவே வாணியங்குடி விலக்கு ரோட்டில் சேதமடைந்துள்ள பெயர் பலகையை அகற்ற தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். ///