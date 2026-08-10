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மானாமதுரை நகராட்சியில் இயற்கை உரம் விபனை

மானாமதுரை நகராட்சியில் இயற்கை உரம் விபனை

UPDATED : ஆக 09, 2026 05:14 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 05:00 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 05:14 PM ADDED : ஆக 09, 2026 05:00 PM

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மானாமதுரை:மானாமதுரை நகராட்சிக்குட்பட்ட குப்பை கிடங்கு மற்றும் வளம் மீட்பு பூங்காவில் சேகரிக்கப்படும் மக்கும் குப்பைகள் உள்ளிட்ட கழிவுகளை முறையாகப் பிரித்து, இயற்கை முறையில் பதப்படுத்தி 'இயற்கை உரம் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

நகராட்சி சார்பில் தயாரிக்கப்படும் இந்த இயற்கை உரங்கள் பொதுமக்கள் எளிதில் வாங்கி பயன்படுத்தும் வகையில் கிலோ ரூ.20 க்கு விற்கப்படுகின்றன. இதற்காக மானாமதுரை புது பஸ் ஸ்டாண்ட், நகராட்சி அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகளில் உர விற்பனைக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளனர். வீடுகளில் சேரும் மக்கும் குப்பைகளை பயனுள்ள இயற்கை உரமாக மாற்றுவதன் மூலம் குப்பை அளவை குறைப்பதுடன், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

மேலும்ரசாயன உரங்களின் பயன்பாட்டை குறைத்து இயற்கை முறையில் செடிகளை வளர்க்கவும் இந்த உரம் உதவியாக இருக்கும். இங்கு தற்போது வீடுகளிலும், மாடிகளிலும் பலர் காய்கறிகள், கீரைகள், பூச்செடிகள் உள்ளிட்டவற்றை வளர்த்து வரும் நிலையில், நகராட்சியால் தயாரிக்கப்படும் இயற்கை உரங்களை வாங்கி தங்கள் வீட்டு தோட்டத்திற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என நகராட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

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