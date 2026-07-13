அடிப்படை வசதிகள் புறக்கணிப்பு: பொதுமக்கள் தவிப்பு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:16 AM
காரைக்குடி: காரைக்குடி மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட அருந்ததியர் வீதி, சோமு தெரு மக்களுக்கு கால்வாய், குடிநீர் உட்பட அடிப்படை வசதிகளை செய்து தராமல் மாநகராட்சி நிர்வாகம் புறக்கணித்து வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
இம்மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 12 வது வார்டில் உள்ள சோமு தெரு, அருந்ததியர் வீதியில் ஏராளமான குடும்பங்கள் வசிக்கின்றனர்.
இப்பகுதி மக்களுக்கு இலவச வீட்டு மனை பட்டா, வீடுகள் வழங்கப்படவில்லை. வரத்து கால்வாய்கள் துார் வாரப்படாததால், விஷ பூச்சிகள் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளன. அரசு வழங்கும் இலவச வீட்டு மனை பட்டாக்கள் கேட்டு பல முறை கோரிக்கை வைத்தும், அரசு கண்டு கொள்ளவில்லை. அன்றாடம் கூலி வேலை செய்து வரும் இவர்களின் வாழ்வாதரத்தை உயர்த்த மாநகராட்சி நிர்வாகமும், அரசும் எந்தவித உதவியும் செய்யவில்லை என புகார் தெரிவிக் கின்றனர்.
இது குறித்து அப்பகுதியை சேர்ந்த பாஸ்கர் கூறியதாவது, வீட்டு மனை பட்டா, அரசு இலவச வீடுகள் வழங்காததால், ஒரே வீட்டில் 5க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இட நெருக்கடியுடன் வசிக்கின்றனர். குடிநீர் குழாய்களை சுற்றி நோய் பரப்பும் விதமாக கழிவு நீர் தேங்கி கிடக்கிறது.
மழைக் காலத்தில் கால்வாயில் இருந்து வெளியேறும் சாக்கடை கழிவுநீர் வீட்டிற்குள் புகுந்து விடுகின்றன.
சமுதாயக் கூடம் பராமரிப்பின்றி இடியும் நிலையில் உள்ளது.
தினக்கூலியில் வேலை பார்க்கும் தங்களது சிரமத்தை போக்க அடிப்படை வசதிகளை முழுமையாக கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.