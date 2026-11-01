இடியும் நிலையில் அங்கன்வாடி மந்த கதியில் புதிய கட்டடப்பணி
இடியும் நிலையில் அங்கன்வாடி மந்த கதியில் புதிய கட்டடப்பணி
UPDATED : அக் 31, 2026 11:24 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:26 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடியில் இடிந்து விழும் நிலையில் அங்கன்வாடி செயல்பட்டு வரும் நிலையில், புதிய கட்டடத்தை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
காரைக்குடி மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட செஞ்சை சிதம்பரனார் தெருவில் ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு அங்கன்வாடி மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இதில், 20க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் உள்ளனர். இந்த அங்கன்வாடி கட்டடமானது பல ஆண்டுகளாக சேதமடைந்து காணப்படுகிறது. கட்டடத்தின் கூரை சேதமடைந்து மழை நீர் உள்ளே இறங்குவதால் பொருட்கள் சேதமாவதோடு குழந்தைகளுக்கும் அபாயம் நிலவுகிறது.
கட்டடத்தின் சுற்றுச்சுவர் சாய்ந்து விழும் நிலையில் உள்ளதால் குழந்தைகளுக்கு அபாயம் உள்ளது. இந்த மையம் அருகிலேயே புதிய அங்கன்வாடி கட்டடம் கட்டும் பணி கடந்த 7 மாதங்களுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டது. ஆனால் இதுவரை பணி முடிந்து திறக்கப்படவில்லை. தற்போது மழைக்காலம் என்பதால், சேதமடைந்த அங்கன்வாடி கட்டடத்தால் குழந்தைகளுக்கு அபாயம் இருப்பதாக பெற்றோர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். புதிய கட்டடப் பணியை விரைந்து முடித்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.