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இருளில் இளையான்குடி புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் : பயணிகள் அச்சம்

இருளில் இளையான்குடி புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் : பயணிகள் அச்சம்

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:13 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:11 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:13 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:11 PM

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இளையான்குடி:இளையான்குடியில் செயல்பட்டு வரும் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் போதிய மின்விளக்குகள் இல்லாமல் இருளாக காணப்படுவதால் பயணிகள் அச்சத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.

இளையான்குடி பேரூராட்சியில் அரசு மருத்துவமனை அருகே செயல்பட்டு வரும் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் போதிய இடவசதி இல்லாததால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து கடந்த மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு சிவகங்கை ரோட்டில் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் திறக்கப்பட்டது. ஆனால்

இளையான்குடி மக்கள் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு செல்லாத நிலையில் பெரும்பாலான அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்கள் மீண்டும் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டிற்கே சென்று வருகிறது.

பயணிகள் கூறியதாவது:

இளையான்குடி நகர் பகுதியில் இருந்து 3 கி.மீ. கிலோ மீட்டர் தொலைவில் இந்த புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் இருப்பதால் பெரும்பாலான பஸ்கள் உள்ளே வராமல் சாலையோரத்திலேயே பயணிகளை ஏற்றி, இறக்கிச் செல்கின்றன. பயணிகளின் நடமாட்டம் மிகவும் குறைவாக உள்ளது. இரவு நேரங்களில் போதுமான மின் விளக்குகள் இல்லாததால் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் வளாகம் இருள் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது.

பஸ்சிற்காக அச்சத்துடன் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

மேலும் கழிப்பறைகள் முறையாக பராமரிக்கப்படாமல் அசுத்தமாக துர்நாற்றம் வீசுவதால் அவற்றை பயன்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது,என்றனர்.

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