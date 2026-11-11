/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/திருத்தளிநாதர் கோயிலில் புதிய மயில் வாகனம்
ADDED : நவ 11, 2026 07:26 PM
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திருப்புத்துார்: திருப்புத்துார் திருத்தளிநாதர் கோயிலில் உற்ஸவ முருகனுக்கு புதிய மயில் வாகனம் வெள்ளோட்டம் நடந்தது.
குன்றக்குடி தேவஸ்தானத்தைச் சேர்ந்த இக்கோயிலில் உற்ஸவ முருகனுக்கு ரூ 5.5 லட்சம் மதிப்பிலான வெண்கலத்தாலான காலடியில் நாகத்துடன் கூடிய புதிய மயில் வாகனத்தை உபயதாரர்கள் தம்பிபட்டி வயி.வாசுதேவன் -சாந்தா தம்பதியினர் வழங்கியுள்ளனர். இன்று (நவ.,11) மாலை வெள்ளோட்டத்திற்கான யாகசாலை பூஜை நடத்தப்பட்டது. யாகசாலையிலிருந்து கலச புறப்பாடாகி வாகனத்தில் எழுந்தருளி, புதிய வாகனத்தின் வெள்ளோட்டம் துவங்கியது. பேஸ்கார் சந்திரசேகரன், வைராவி காசி விஸ்வநாதன், உபயதாரர் சார்பில் வயி. மனோகரன், திருமுருகன் திருப்பேரவையினர், பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.