சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் துர்நாற்றம்: கட்டுப்படுத்த புதிய தொழில்நுட்பம்
சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் துர்நாற்றம்: கட்டுப்படுத்த புதிய தொழில்நுட்பம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 02:14 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடி மாநகராட்சி கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் சுத்திகரிப்பின் போது ஏற்படும் துர்நாற்றத்தை குறைக்க
ரூ. 41 லட்சம் மதிப்பீட்டில் பயோரெமிடியேசன் தொழில்நுட்பம் அமைக்கப்பட உள்ளது.
காரைக்குடியில் 2017 ஆம் ஆண்டு பாதாளச்சாக்கடை திட்டம் தொடங்கப்பட்டு, ரூ.140 கோடி மதிப்பீட்டில் பணிகள் நடந்தது. தேவகோட்டை ரஸ்தா பகுதியில் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. முதலாவதாக 32 ஆயிரம் குடியிருப்புகளுக்கு இணைப்பு வழங்குவதற்கு ரூ.6 கோடி மதிப்பீட்டில் 7 ஆயிரத்து 250 குடியிருப்புகளுக்கு குழாய் இணைக்கும் பணி தொடங்கியது.
தொடர்ந்து விடுபட்ட பகுதிகளுக்கு, அம்ருத் 2.0 திட்டத்தின் கீழ் ரூ.35 கோடி மதிப்பீட்டில், பணிகள் நடந்தது. மொத்தம் 191.21 கி.மீ., தூரத்திற்கு இணைப்பு வழங்கப்படுகிறது.
காரைக்குடி மாநகராட்சியில் இருந்து நாள் ஒன்றுக்கு 6 எம்.எல்.டி., கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு வருகிறது. தவிர செப்டிக் டேங்க் கழிவு லாரிகள் மூலம் இங்கு கொண்டு வந்து கொட்டப்படுகிறது. ஒரு லாரிக்கு ரூ.200 வசூல் செய்யப்படுகிறது. கழிவு நீர் சுத்திகரிக்கப்பட்டு, நன்னீரானது அருகிலுள்ள தேனாற்றில் விடப்பட்டது. நாளொன்றுக்கு 5.5
எம்.எல்.டி., தண்ணீர் வெளியேறுகிறது.
கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு பணியின் போது ஏற்படும் துர்நாற்றத்தால் வாகன ஓட்டிகளும் பணியாளர்களும்சு சிரமம் அடைந்து வருகின்றனர். துர்நாற்றத்தை குறைக்கும் வகையில் பயனுள்ள நுண்ணுயிர்களை பயன்படுத்தி உயிரியல் சீரமைப்பு (பயோரெமிடியேசன்) தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. இதற்காக ரூ. 41 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.