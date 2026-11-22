UPDATED : நவ 22, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 21, 2026 10:35 PM
காரைக்குடி: சாக்கோட்டையில் புதிய யூனியன் அலுவலக கட்டடத்தை விரைந்து திறக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
புதுவயல் பேரூராட்சியில் சாக்கோட்டை யூனியன் அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. மிகப்பழைய கட்டடத்தில் யூனியன் அலுவலகம் செயல்பட்டு வரும் நிலையில் புதிய யூனியன் அலுவலக கட்டடம் கட்டுவதற்கு புதிய இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டது.
மூன்றரை ஏக்கரில் ஒருங்கிணைந்த ஒப்படைக்கப்பட்ட வருவாய் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.5.90 கோடி மதிப்பீட்டில் 2025ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது.
இரண்டு தளங்களுடன், கட்டப்பட்டு வரும் புதிய கட்டடத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு என லிப்ட் வசதி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய கட்டட பணி தொடங்கப்பட்டு 2 ஆண்டு நெருங்கியுள்ள நிலையில் பணியை விரைந்து முடித்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரவேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.