செய்திகள் சில வரிகளில்

ADDED : நவ 05, 2026 08:16 PM
விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் சிவகங்கை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நவ., 10 அன்று விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நடைபெறும் என கலெக்டர் ஆகாஷ் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது, நவ., 10 செவ்வாயன்று காலை 10:00 மணிக்கு கூட்டம் துவங்கும். இதில் வேளாண்மை, கூட்டுறவு, மின்வாரியம், பொதுப்பணித்துறை உட்பட அனைத்து துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்பார்கள். விவசாயிகள் பங்கேற்று வேளாண் சார்ந்த கோரிக்கைகளை தெரிவித்து தீர்வு பெற்று செல்லலாம் என்றார். ///மக்கள் தொடர்பு முகாம் இளையான்குடி தாலுகா வடக்கு அண்டக்குடியில் நவ., 11 அன்று மக்கள் தொடர்பு முகாம் நடைபெற உள்ளது. சாலைக்கிராமம் அருகே வடக்கு அண்டக்குடி சமுதாயக்கூடத்தில் அன்று காலை 10:00 மணிக்கு மக்கள் தொடர் முகாம் கலெக்டர் ஆகாஷ் தலைமையில் நடக்கிறது. இதில் அனைத்து துறை சார்ந்த மாவட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்க உள்ளனர். பொதுமக்கள் பங்கேற்று தங்கள் பகுதி பிரச்னைகள் குறித்து மனு வழங்கி தீர்வு பெற்று செல்லலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டது. //இளைஞர் நாடாளுமன்ற நிகழ்ச்சி புதுவயல் வித்யாகிரி கல்லுாரியில் இளைஞர் நாடாளுமன்றம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் போதை பொருள் இல்லாத இளைஞர் சமுதாயம், வலுவான ஜனநாயகம் மற்றும் ஓட்டளிப்பதின் அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு வழங்கினர். இந்நிகழ்ச்சியில் தேசிய தடகள வீரரும், பல்கலை அளவில் தங்கம் வென்றவரான சிவகங்கை பாலமுருகன் கவுரவிக்கப்பட்டார். வழக்கறிஞர் லெவல் எஜில் அரசு, வாக்காளர் பட்டியல் சீர்திருத்தம் குறித்த விளக்கம் அளித்தார். கல்லுாரி தாளாளர் சுவாமிநாதன் தலைமை வகித்தார். மேரா யுவபாரத் அமைப்பின் தேர்வு குழு உறுப்பினர் விநாயகர், யோகா திறன் மேம்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிர்வாக இயக்குனர் யோகநாதன், கல்லுாரி இணை பேராசிரியர் சேதுகல்பனா, தேசிய இளைஞர் தன்னார்வலர் முகமது கைப் பங்கேற்றனர். திட்ட உதவியாளர் உதயா நன்றி கூறினார். ///விழிப்புணர்வு முகாம் சிவகங்கை அருகே கீழக்கண்டனியில் ’விளைநிலம் காப்போம்’ விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது. முகாமிற்கு கலெக்டர் பி.ஏ., (வேளாண்மை) லீமா ரோஸ் தலைமை வகித்தார். முகாமில் பிரதமரின் கவுரவ உதவி தொகை, பருவநிலை மாற்றம், விவசாய அடையாள எண் பதிவு பற்றி விளக்கம் அளித்தனர். வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் ரவிசங்கர், வட்டார தொழில்நுட்ப மேலாளர் தம்பிதுரை, உதவி மேலாளர் ராஜா, கீதா ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.