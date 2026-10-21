/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/வாகன ஓட்டுனர்களுக்கு இலவச சீருடை
UPDATED : அக் 20, 2026 02:28 PM
ADDED : அக் 20, 2026 02:24 PM
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திருப்புத்துார்: திருப்புத்துாரில் சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு 4800 வாடகை வாகன ஓட்டுநர்களுக்கு இலவச சீருடைகளை தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் வழங்கினார்.
அவர் பேசுகையில்,‛ ‛ 20 ஆண்டுகளாக உங்களுக்கு சீருடை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இறைவனுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எந்த பொறுப்பிலும் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், தனி மனிதனாக ஆயுதபூஜையன்று உங்களை சந்திப்பேன், என்னால் இயன்ற உதவிகளை வழங்கி உங்களை கௌரவிப்பேன்’ என்றார்.