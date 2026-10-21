தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/வாகன ஓட்டுனர்களுக்கு இலவச சீருடை

வாகன ஓட்டுனர்களுக்கு இலவச சீருடை

வாகன ஓட்டுனர்களுக்கு இலவச சீருடை

UPDATED : அக் 20, 2026 02:28 PM

ADDED : அக் 20, 2026 02:24 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 20, 2026 02:28 PM ADDED : அக் 20, 2026 02:24 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

திருப்புத்துார்: திருப்புத்துாரில் சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு 4800 வாடகை வாகன ஓட்டுநர்களுக்கு இலவச சீருடைகளை தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் வழங்கினார்.

அவர் பேசுகையில்,‛ ‛ 20 ஆண்டுகளாக உங்களுக்கு சீருடை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இறைவனுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எந்த பொறுப்பிலும் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், தனி மனிதனாக ஆயுதபூஜையன்று உங்களை சந்திப்பேன், என்னால் இயன்ற உதவிகளை வழங்கி உங்களை கௌரவிப்பேன்’ என்றார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us