/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/தேவகோட்டையில் ஸ்டேடியம் அமைக்க கோரிக்கை
UPDATED : அக் 20, 2026 02:35 PM
ADDED : அக் 20, 2026 02:32 PM
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தேவகோட்டை: 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒன்றிணைந்த ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தேவகோட்டையில் உள்ள நகரத்தார் பள்ளி விளையாட்டு மைதானத்தில் விளையாட்டு போட்டிகள் நடந்தது.ஆனால் மாவட்டங்கள் பிரிக்கப்பட்டு புதிய பள்ளி துவங்கப்பட்ட நிலையில் விளையாட்டு மைதானங்கள் உருவாகின.
ஆனால் தேவகோட்டையில் தற்போது மைதானம் எதுவும் இல்லை.
தேவகோட்டையில் அரசின் விளையாட்டு மைதானம் உருவாக்கப்படவேண்டும்.மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நகராட்சி தலைவர் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்தார். தற்போது விளையாட்டு துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா மாவட்டம் தோறும் விளையாட்டை ஊக்குவிக்க மைதானம்,பயிற்சி உருவாக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளார்.
இப்பகுதியில் அரசு இடம் இருக்கும் நிலையில் தேவகோட்டையில் மைதானம் அமைக்க வேண்மென்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.