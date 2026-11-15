அரசு அலுவலகம் கட்ட இடமில்லை ஆக்கிரமிப்பு, குத்தகை இடம் மீட்கப்படுமா
அரசு அலுவலகம் கட்ட இடமில்லை ஆக்கிரமிப்பு, குத்தகை இடம் மீட்கப்படுமா
UPDATED : நவ 15, 2026 05:59 AM
ADDED : நவ 14, 2026 06:22 PM
சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரி பேரூராட்சியில் அரசு அலுவலகங்கள் கட்ட இடம் கிடைக்காத நிலையில், குத்தகை மற்றும் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள அரசு புறம்போக்கு நிலங்கள் மீட்கப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இப்பேரூராட்சியில் வட்டாரக் கல்வி அலுவலகம், சார்நிலை கருவூல அலுவலகம், நெடுஞ்சாலைத்துறை, வி.ஏ.ஓ., அலுவலகம், அங்கன்வாடி மையங்கள், ரேஷன் கடைகள் உள்ளிட்டவை கட்டுவதற்கு போதுமான அரசு இடம் இல்லை. இந்த அலுவலகங்கள் நகருக்குள்ளே கட்டப்படும் பட்சத்தில் பொதுமக்கள் சுலபமாக வந்து செல்ல முடியும். தீயணைப்பு நிலையம் உள்ளிட்ட சில அலுவலகங்கள் நகருக்கு வெளியே சென்றுவிட்டன. இதே நிலை தொடர்ந்தால் அனைத்து முக்கிய அலுவலகங்களும் நகருக்கு வெளியே சென்று மக்கள் அவற்றை தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்படும்.
இந்நிலையில் சிங்கம்புணரி பேரூராட்சி பகுதியில் 18 வார்டுகளிலும் பல்வேறு அரசு புறம்போக்கு நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பிலும், குறைந்த வாடகை குத்தகை அடிப்படையிலும் பலருக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை கண்டறிந்து மீட்டு அவற்றில் அரசுத் துறை அலுவலகங்கள் கட்ட பேரூராட்சி, வருவாய்த்துறை இணைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய ஆணைகளை பிறப்பிக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.