அபாய வளைவில் எச்சரிக்கை இல்லை அமராவதிப்புதுாரில் தொடர் விபத்து
அபாய வளைவில் எச்சரிக்கை இல்லை அமராவதிப்புதுாரில் தொடர் விபத்து
ADDED : ஆக 09, 2026 12:31 AM
காரைக்குடி: காரைக்குடி அருகே அமராவதிப்புதுாரில் திருச்சி - ராமேஸ்வரம் நெடுஞ்சாலை வளைவில் எச்சரிக்கை பலகை இல்லாததால் விபத்துக்கள் அதிகரித்து வருகிறது.
காரைக்குடி அருகே உள்ள அமராவதிப்புதுாரில் திருச்சி -ராமேஸ்வரம் நெடுஞ்சாலையை யொட்டி ஏராளமான வணிக வளாகங்கள், பள்ளிகள், கல்லுாரி அமைந்துள்ளன. இந்த சாலையை ஒட்டி அமைந்துள்ள பள்ளி மற்றும் அரசு ஐ.டி.ஐ., எதிரே எந்த ஒரு தடுப்புக்களோ அபாய எச்சரிக்கை பலகைகளோ வைக்கப்படவில்லை.
அதிவேகத்தில் செல்லும் வாகனங்களின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் வேக அளவு குறித்த எச்சரிக்கை பலகையும் இல்லை.
இதனால் காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் பள்ளி கல்லூரி செல்லும் மாணவ மாணவிகள் அச்சத்துடனே கடந்து செல்ல வேண்டி உள்ளது. இரவு நேரங்களில் அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுகிறது. அரசு ஐ.டி.ஐ., எதிரே அபாய வளைவு உள்ளது.
இந்த வளைவில் எச்சரிக்கை பலகையோ, ஒளிரும் ஸ்டிக்கர்களோ வைக்கப்படவில்லை.
இதனால் இரவு நேரங்களில் அதிக விபத்து ஏற்படுகிறது. கடந்த வாரம் அபாய வளைவில் வேனும் பைக்கும் மோதிக் கொண்ட விபத்தில் இளைஞர் ஒருவர் உயிரிழந்தார். விபத்தில் சிக்கி நொறுங்கிய பைக்கும், வேனும் சாலையோரம் போடப்பட்டுள்ளது. இதுவரை அகற்றப்படவில்லை.