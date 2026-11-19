கிராவல் குவாரி இல்லாததால் வேலை இல்லை: தொழிலாளர்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு
கிராவல் குவாரி இல்லாததால் வேலை இல்லை: தொழிலாளர்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 05:12 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:10 PM
மானாமதுரை: மானாமதுரை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார
பகுதிகளில் கிராவல் குவாரி இல்லாததால் கட்டுமானப் பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பொறியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். மானாமதுரை மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் புதிய வீடுகள் மற்றும் பல்வேறு கட்டுமான
பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. கட்டடப் பணி துவங்குவதற்கு அடிப்படைத் தேவையாக
உள்ள கிராவல் மண் கிடைப்பதில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.
பல இடங்களில் கட்டுமானப் பணி துவங்க முடியாமலும், ஏற்கனவே துவங்கப்பட்ட பணிகள்
தொடர்ந்து நடைபெற முடியாமலும்
முடங்கியுள்ளன. இதனை நம்பி வாழ்வாதாரம் நடத்தி வரும் கட்டடத் தொழிலாளர்களுக்கும் போதிய வேலை கிடைக்காத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
கட்டட பொறியாளர்கள் கூறியதாவது, மானாமதுரை பகுதியில் கிராவல் குவாரி இல்லாததால், வெளியூர்களில் இருந்து
அதிக விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டிய
நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால்
கட்டுமானச் செலவும் அதிகரித்து வருகிறது. ஆகவே கட்டுமானப் பணிகளின்
பாதிப்பையும், கட்டடத் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் கருத்தில் கொண்டு,
மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய ஆய்வு
மேற்கொண்டு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும்
கனிமவள
விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு அரசு அனுமதியுடன் செயல்படும் கிராவல் குவாரிகளை
துவங்க மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் கனிமவளத்துறை அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.