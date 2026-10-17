சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் செயல்படாத டோக்கன் திட்டம்: நெருக்கடியில் மக்கள் தவிப்பு
சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் செயல்படாத டோக்கன் திட்டம்: நெருக்கடியில் மக்கள் தவிப்பு
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 10:36 PM
தேவகோட்டை: தேவகோட்டை ராம்நகரில் இயங்கி வருகிறது சார் பதிவாளர் அலுவலகம்.பத்திரங்கள் பதிய மக்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருப்பதை தவிர்க்க, மக்களின் வசதிக்காக டோக்கன் எண், நேரம் குறிப்பிட்டு முன்பதிவு செய்தவுடன் போனில் குறுஞ்செய்தி வரும்.
இந்த டோக்கன் முறை பதிவு தேவகோட்டை அலுவலகத்தில் நடைமுறையில் இல்லை. பத்திரங்களை அடுக்கி வைத்தே முன்னுரிமை அடிப்படையில் அழைக்கப்படுகிறார்கள். டோக்கன் எண்ணை அழைக்கும் டிஜிட்டல் போர்டு வேலை செய்யவில்லை.
டோக்கன் போர்டு இல்லாமல் மக்களுக்கு அடிப்படை வசதி பிரச்னையாக இருக்கிறது. பதிவு செய்ய வருவோர் இட நெருக்கடியில் வெளியே நிற்கின்றனர். குறிப்பாக பதிவு செய்யப்படும் பெரும்பாலான நேரங்களில் இணையதள சாப்ட்வேர் மிகவும் வேகம் குறைவாக செயல்படுகிறது. இந்த பிரச்னை அடிக்கடி ஏற்படுகிறது. இதனால் பத்திர பதிவு தாமதமாகிறது. உயர் அதிகாரிகள் அலுவலகத்தை ஆய்வு செய்து அலுவலகத்திற்கான தீத்தடுப்பு உபகரணம், குடிநீர், இருக்கை உட்பட அத்தியாவசிய வசதிகளை செய்து தர வேண்டும்.