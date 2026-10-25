வடகிழக்கு பருவ மழை மின்வாரியம் எச்சரிக்கை

UPDATED : அக் 24, 2026 04:47 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:44 PM
சிவகங்கை: வடகிழக்கு பருவமழைக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என சிவகங்கை மாவட்ட மின்துறையினர் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளனர்.
மழை பெய்யும் போது, இடி, மின்னல் நேரத்தில், மரம், மின் கம்பம் மற்றும் மின் வயர்கள் கீழ் பகுதியில் நிற்பதை தவிர்க்க வேண்டும். தண்ணீர் தேங்கிய பகுதிகளில் மின்கம்பிகள் அறுந்து கீழே கிடந்தால் அதை தொடக்கூடாது. அவ்வழியாக செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும். வீட்டிலோ அல்லது விவசாய மின் இணைப்பிலோ ஏற்படும் குறைபாட்டினை தானே சரி செய்ய முயல கூடாது. மின் மாற்றி, மின்கம்பம், மின்பாதையில் ஏறாதீர். மின்பாதைகளின் அருகே வளர்ந்துள்ள மரம் மற்றும் மரக்கிளைகளை தன்னிச்சையாக வெட்ட வேண்டாம். மின் பிரிவு அலுவலகத்திற்கு தகவல் தெரிவித்து மின் நிறுத்தம் செய்து மின் பிரிவு அலுவலகம் மூலம் வெட்ட வேண்டும். தடையில்லா மின்சாரம் வழங்கும் பொருட்டு மின் விபத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு தங்கள் பகுதிகளில் பழுதடைந்த மற்றும் சாய்வான நிலையில் உள்ள மின்கம்பங்கள் மற்றும் மின்பாதைகள் ஏதேனும் இருப்பின் பொது மக்கள் உடனடியாக 94987 94987 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொண்டு தெரிவிக்கலாம்.