நவ.1 கிராம சபை கூட்டம்

UPDATED : அக் 28, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:55 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் நவ.1 உள்ளாட்சிகள் தினத்தன்று அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளிலும் நடைபெறவுள்ள கிராம சபைக் கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் அனைவரும் தவறாது கலந்து கொள்ள வேண்டும் என கலெக்டர் ஆகாஷ் தெருவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது: சிவகங்கை மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளிலும் நவ.1 அன்று காலை 11:00 மணிக்கு கிராம சபைக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு அவ்வூராட்சியில் உள்ளாட்சிகள் தினத்தின் கருப்பொருளினை பற்றி விவாதிக்கவும், கிராம ஊராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் பொதுநிதி செலவினம் குறித்து விவாதித்தல், ஊரகப்பகுதிகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு, டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு, வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள், தமிழக கிராம மேம்பாடு மாற்றம் மற்றும் மறுமலர்ச்சி முன்னெடுப்பு, குழந்தை மற்றும் வளரிளம் பருவ தொழிலாளர் முறையைத் தடுத்தல், பல்லுயிர் மேலாண்மை குழுக்கள் அமைத்தல், இழிவு தரும் ஜாதிபெயர்களை மாற்றம் செய்தல், வளர்ப்பு பிராணிகளுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்துதல், தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை செய்தல் ஆகிய கூட்டப்பொருட்கள் விவாதிக்கப்படவுள்ளது. எனவே ஊராட்சிகளில் நடைபெறும் கிராம சபைக் கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் அனைவரும் கலந்துகொள்ள வேண்டும் என்றார்.