நெல் பயிர் காப்பீடு பிரீமியம் செலுத்த நவ.16 கடைசி நாள்
நெல் பயிர் காப்பீடு பிரீமியம் செலுத்த நவ.16 கடைசி நாள்
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 10:36 PM
சிவகங்கை: பிரதமரின் பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் நெற்பயிருக்கு நவ., 16 க்குள் காப்பீடு செய்யுமாறு கலெக்டர் ஆகாஷ் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது: மாவட்ட அளவில் 2026- -–2027ம் ஆண்டிற்கு பிரதமரின் பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் நெற்பயிருக்கு காப்பீடு செய்யப்பட உள்ளது.
நடப்பு சம்பா பருவ நெற்பயிருக்கு விதைப்பு காலம் செப்., முதல் அக்., வரை. இப்பயிருக்கு ஏக்கருக்கு பிரீமியமாக ரூ.538.27யை தங்கள் பகுதியில் உள்ள தொடக்க கூட்டுறவு கடன் சங்கம், தேசிய வங்கிகள், இ- சேவை மையங்களில் செலுத்தி காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்.
நவ., 16 க்குள் அனைத்து விவசாயிகளும் நெற்பயிர் காப்பீட்டிற்கான பிரீமிய தொகையை செலுத்தி பயன்பெறலாம். பதிவு செய்யும் போது முன்மொழிவு விண்ணப்பம், பதிவு விண்ணப்பம், வி.ஏ.ஓ., வழங்கும் அடங்கல் சான்று, ஆதார் எண்ணுடன் இணைத்த வங்கி கணக்கு புத்தக முதல் பக்க நகல், ஆதார் அட்டை நகல் இணைக்க வேண்டும்.
அத்துடன் கிராம பெயர், புல எண், பரப்பு, வங்கி கணக்கு எண் சரியாக உள்ளதா என சரிபார்த்த பின் பிரீமிய தொகை செலுத்தி, ரசீது பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றார்.