/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/சத்துணவு ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 18, 2026 07:53 PM
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சிவகங்கை: சிவகங்கை கலெக்டர் அலுவலகம் முன் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.
மாவட்ட தலைவர் குமரேசன் தலைமை வகித்தார். அலமேலு மங்கை, மங்கையற்கரசி முன்னிலை வகித்தனர். மாவட்ட செயலாளர் முத்துக்குமார் கோரிக்கையை விளக்கி பேசினார். தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி துறை அலுவலர் சங்க நிர்வாகிகள் வேல்முருகன், மணிகண்டன், முன்னாள் மாநில பொது செயலாளர் குமரேசன், அரசு ஊழியர் சங்க மாவட்ட செயலாளர் ஜெயப்பிரகாஷ், முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் சுரேஷ், ஐ.சி.டி.எஸ்., அங்கன்வாடி உதவியாளர் சங்க பொது செயலாளர் வாசுகி பங்கேற்றனர். தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர் சங்க மாநில துணை தலைவர் மிக்கேலம்மாள் சிறப்புரை ஆற்றினார். மாவட்ட பொருளாளர் தென்றல் நன்றி கூறினார்.