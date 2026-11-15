கொல்லங்குடியில் ஆக்கிரமிப்பு

UPDATED : நவ 14, 2026 04:42 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:40 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை அருகே கொல்லங்குடியில் நெடுஞ்சாலை முழுவதும் ஆக்கிரமிப்பின் பிடியில் இருப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்படுவதாக புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
சிவகங்கை அருகே மதுரை தொண்டி நெடுஞ்சாலையில் உள்ளது கொல்லங்குடி கிராமம். இந்த கிராமத்தில் பிரசித்தி பெற்ற வெட்டுடையார் காளியம்மன் கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலுக்கு தினசரி 100க்கும் மேற்பட்டோர் தரிசனத்திற்கு வருகின்றனர். இது தவிர அரியாக்குறிச்சி, முத்துார், வாணியங்குடி, விட்டனேரி, குறுக்கத்தி, கிளுவச்சி, உடவயல் உள்ளிட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் கொல்லங்குடி பஸ் ஸ்டாப்பில் இருந்து தான் காளையார்கோவில், சிவகங்கை உள்ளிட்ட மற்ற பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டும். 5 நிமிடத்திற்கு ஒரு பஸ் நின்று செல்லக்கூடிய இந்த கொல்லங்குடி பஸ்ஸ்டாப் பகுதி அதிக போக்குவரத்து உள்ள பகுதியாகும். இந்த பகுதியில் ரோட்டின் ஓரங்களில் உள்ள கடைகள் தங்களின் பொருட்களை ரோட்டை ஆக்கிரமித்து வைத்துள்ளதால் பஸ்களை நிறுத்தி பயணிகளை இறக்கி ஏற்றுவதற்கு சிரமப்படுவதாக டிரைவர் கண்டக்டர்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். இது தவிர ஒரு பஸ் நிற்கையில் எதிரே ஒரு பஸ் வந்துவிட்டால் அந்த பகுதியில் மற்ற வாகனங்கள் கடந்து செல்வதும் சிரமமாக உள்ளது. இதனால் எப்போதும் போக்குவரத்து நெரிசலுடன் கொல்லங்குடியை கடந்து செல்லும் சூழல் இருப்பதாக வாகன ஓட்டிகள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் கொல்லங்குடி பகுதியை ஆய்வு செய்து ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி ரோட்டை அகலப்படுத்த வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர்.