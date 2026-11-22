UPDATED : நவ 21, 2026 07:13 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:08 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கையில் தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர்கள் சங்க மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் நடந்தது. மாவட்டத் தலைவர் லுாயிஸ் ஜோசப் பிரகாஷ் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட துணைத் தலைவர் தனபால், கார்த்திக், மாவட்ட இணைச் செயலாளர் சேக் அப்துல்லா, சிவா, மீனா, மாவட்ட தணிக்கையாளர் பவளமுத்து கலந்து கொண்டனர்.
புதிய நிர்வாகிகளாக மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பு தனபால், மாவட்டத் துணைத் தலைவராக ராஜேஷ்குமார், மாவட்ட இணைச்செயலாளராக முத்துச்சாமி, மாவட்ட தணிக்கையாளராக கார்த்திகேயன் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். கூட்டத்தில் ஊரக வளர்ச்சித் துறை அலுவலர் சங்க உறுப்பினர்கள் பணியிடை மரணம் அடைந்தால் அவரது குடும்பத்திற்கு நிதி உதவிடும் வகையில் குடும்ப நல நிதி உருவாக்கப்படும் என முடிவு செய்யப்பட்டது.மாவட்ட இணைச் செயலாளர் சிவா நன்றி கூறினார்.