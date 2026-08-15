/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ அலுவலர்கள் சங்க கூட்டம்
ADDED : ஆக 14, 2026 12:30 AM
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சிவகங்கை: சிவகங்கையில் தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி துறை அலுவலர்கள் சங்க மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட தலைவர் காளிமுத்து தலைமை வகித்தார். மாவட்ட செயலாளர் ஜெயப்பிரகாஷ் முன்னிலை வகித்தார். மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் வேல்முருகன், மாநில துணை தலைவர் செல்வக்குமார், கிளை நிர்வாகிகள் இதயக்கண்ணன், பெனிடிக் மைக்கேல், அன்பரசன், மணிகண்டன், சிலம்பரசன், செந்தில், மாரிமுத்து, சண்முகநாதன், சகுந்தலா, முருகன், வெங்கடேஷ்வரன் பங்கேற்றனர். மாவட்ட பொருளாளர் குணசேகரன் நன்றி கூறினார்.