சிவகங்கை நகராட்சி கலையரங்கத்தில் வெடிக்கடை: மக்கள் பாதுகாப்பை புறக்கணித்த அதிகாரிகள்
சிவகங்கை நகராட்சி கலையரங்கத்தில் வெடிக்கடை: மக்கள் பாதுகாப்பை புறக்கணித்த அதிகாரிகள்
UPDATED : நவ 04, 2026 11:28 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:25 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே போக்குவரத்து அதிகம் உள்ள இடத்தில் நகராட்சி கட்டுப்பாட்டிலுள்ள சண்முகராஜா கலையரங்கம் உள்ளது. மக்களின் பாதுகாப்பை புறக்கணித்து இங்கு வெடிக்கடை நடத்த அதிகாரிகள் அனுமதி வழங்கியுள்ளனர்..
நவ.8ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டப்பட உள்ளது. தீபாவளிக்காக நகரில் ஆங்காங்கே தற்காலிக பட்டாசு விற்பனை செய்ய மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. தற்காலிக பட்டாசு கடை அமைப்போர் இ சேவை மையங்களில் இணையதளம் மூலமாக ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்து அனுமதி பெறுகின்றனர். இதற்கு விண்ணப்பதாரரின் புகைப்படம், அடையாள மற்றும் முகவரி சான்று, கடை அமைய உள்ள இடத்தின் வரைபடம், இடத்திற்கான சான்று இணைத்து உரிமக் கட்டணம் கருவூலத்தில் செலுத்தி ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்து ரசீது பெறவேண்டும். ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள் அந்தந்த பகுதி தாசில்தார் மற்றும் மாவட்ட வருவாய் அலுவலருக்கு அனுப்ப்படும். அதன் பின் காவல்துறை, தீயணைப்புத்துறை மற்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கடை அமையவுள்ள இடத்திற்கு நேரில் வந்து பாதுகாப்பு வசதிகளை ஆய்வு செய்வார்கள்.
அனைத்து துறைகளும் தடையில்லா சான்றிதழ் வழங்கிய பிறகு மாவட்ட வருவாய் அலுவலரால் தற்காலிக பட்டாசு கடைக்கான உரிமம் வழங்கப்படும். முக்கியமாக கான்கிரீட் அல்லது ஆஸ்பெஸ்டாஸ் போன்ற பாதுகாப்பான கூரைகளைக் கொண்ட கட்டடங்களில் மட்டுமே அமைக்க வேண்டும்.ஓலைக் கூரை அல்லது தற்காலிக தார்ப்பாய் கொட்டகைகளுக்கு அனுமதி கிடையாது. கடையின் வாசலில் கண்டிப்பாகத் தீயணைப்பான் மற்றும் மணல், தண்ணீர் நிரப்பிய வாளி வைத்திருக்கவேண்டும்.
ஒரு பட்டாசு கடைக்கும் மற்றொரு கடைக்கும் இடையே குறைந்தபட்சம் 3 மீட்டர் இடைவெளி இருக்க வேண்டும். கடையில் மின்விளக்குகள் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். இத்தனை விதிமுறைகள் இருந்தும் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடத்தில் அதுவும் நகராட்சி கலையரங்கத்தில் திறந்த வெளியில் பட்டாசு கடை அமைக்க அனுமதி கொடுத்தது யார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
சிவகங்கை நகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகையில்,நகராட்சி கலையரங்கத்தை நவ.1 முதல் தினசரி ரூ.3000 வீதம் பணம் கட்டி நவ.9 வரை பயன்படுத்த புக் செய்துள்ளனர். நாங்கள் வாடகைக்கு தான் கொடுத்துள்ளோம். பட்டாசு கடை வைக்க அனுமதியை வருவாய் துறை,மற்றும் போலீசார் தான் கொடுக்க வேண்டும் என்றனர்.