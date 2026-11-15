/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/இடைக்காட்டூர் சர்ச்சில் அதிகாரிகள் ஆய்வு
UPDATED : நவ 14, 2026 02:09 PM
ADDED : நவ 14, 2026 02:06 PM
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மானாமதுரை: இடைக்காட்டூர் சர்ச்சில் தமிழக சிறுபான்மை ஆணைய அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர்.
கடந்த தி.மு.க. ஆட்சியின் போது சர்ச்சை பழமை மாறாமல் புதுப்பிக்க ரூ.1.52 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று தற்போது நிறைவு பெறும் நிலையில் உள்ளது. இதனை தமிழக சிறுபான்மை ஆணைய செயல் அதிகாரி ஆசா மரியம் ஆய்வு செய்தார். மாவட்ட சிறுபான்மை நல அலுவலர் ராஜா சிங், தாசில்தார் ராஜா மற்றும் அதிகாரிகள், அலுவலர்கள் உடன் இருந்தனர். அதிகாரிகளை திருத்தல அதிபர் ஜான் வசந்தகுமார் வரவேற்று நடைபெற்று வரும் பணிகளை விளக்கினார். பொறியாளர் ராஜேந்திரன், கிராமத் தலைவர் தாமஸ் மற்றும் அருள் சகோதரிகள், கிராம மக்கள் கலந்து கொண்டனர்.