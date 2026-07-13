எண்ணெய் பனை சாகுபடி மானியம்    

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:40 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:32 PM
சிவகங்கை: காளையார்கோவிலில் எண்ணெய் பனை சாகுபடிக்கு மானியம் தரப்படும் என தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் வடிவேல் தெரிவித்தார். அவர் கூறியதாவது, தேசிய எண்ணெய் இயக்க திட்டத்தின் கீழ் எண்ணெய் பனை சாகுபடிக்கு மானியம் வழங்கப்படும். ஒரு எக்டேருக்கு ரூ.29,000 மானியம் வீதம் 5 எக்டேருக்கு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளோம். அதன்படி ஒரு எக்டேருக்கு 143 எண்ணெய் பனை நடவு செடிகள் மானியமாக தரப்படும். இந்த விவசாயிகளுக்கு முதலாமாண்டு ஊடுபயிர் சாகுபடிக்கு எக்டேருக்கு ரூ.5,250 வீதம் மானியம் வழங்கப்படும்.
மத்திய, மாநில அரசின் குறைந்த பட்ச ஆதரவு விலையாக ரூ.15,488 வரை நிர்ணயம் செய்துள்ளது. எண்ணெய் பனை என்பது சமையல் எண்ணெய் உற்பத்திக்கான முக்கிய பணப்பயிர். அதிக எண்ணெய் உற்பத்தி திறன், வேலை ஆட்கள் குறைவு, குறைவான சாகுபடி செலவு கொண்டது. இப்பயிர் விவசாயிகளுக்கு 25 முதல் 30 ஆண்டு வரை நிலையான வருமானம் தரக்கூடியது. இத்திட்டத்தில் பயன்பெற விரும்பும் காளையார்கோவில் வட்டார விவசாயிகள் தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர், அந்தந்த பகுதி தோட்டக்கலை அலுவலரிடம் உரிய ஆவணங்களை கொடுத்து பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என்றார். ///