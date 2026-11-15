/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/கார் பைக் மோதி ஒருவர் பலி
ADDED : நவ 14, 2026 06:57 PM
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காரைக்குடி: காரைக்குடி அருகேயுள்ள அமராவதிப்புதுாரைச் சேர்ந்தவர் துரைராஜ் மகன் ஜெயராமன் 35.
வெளிநாட்டில் வேலை செய்து வந்தார். தீபாவளி விடுமுறைக்காக சொந்த ஊர் திரும்பியவர் இன்று (நவ.,14) மாலை இருசக்கர வாகனத்தில் பாதரக்குடி அருகே திருச்சி ராமேஸ்வரம் நெடுஞ்சாலையில் சென்றார். அப்போது எதிரே வந்த கார் இருசக்கர வாகனத்தில் மோதியது. இதில் ஜெயராமன் பலியானார். பைக் தீப்பிடித்து எரிந்தது.குன்றக்குடி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.