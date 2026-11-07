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சரக்கு வேன் மோதி ஒருவர் பலி

சரக்கு வேன் மோதி ஒருவர் பலி

UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM

ADDED : நவ 05, 2026 06:47 PM

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UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM ADDED : நவ 05, 2026 06:47 PM

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திருப்புத்துார்: பிள்ளையார்பட்டி தனியார் தோட்டத்தில் வேலை செய்து வரும் ஆத்திரம்பட்டியைச் சேர்ந்த மாணிக்கம்58, என்பவர் நே்ற்று காலை 11:15 மணி அளவில் பிள்ளையார்பட்டி பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிரில் டூ வீலரில் திருப்புத்துார் ரோட்டை கடக்க முயன்றார்.

அப்போது தேசிய நெடுஞ்சாலைப் பாலத்திலிருந்து திருப்புத்தூர் வந்த சரக்கு வேன் மோதியது. அதில் காயமடைந்த மாணிக்கம் திருப்புத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் இறந்தார்.

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