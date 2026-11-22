/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/கார் - டூவீலர் மோதல் ஒருவர் பலி
ADDED : நவ 21, 2026 05:30 PM
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தேவகோட்டை: தேவகோட்டை அருகே திடக்கோட்டை சக்கந்தியைச் சேர்ந்தவர் அருள்சாமி மகன் டேவிட் சின்னப்பன்.
50. , வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்து விடுமுறையில் சொந்த ஊருக்கு வந்திருந்தார். நேற்று (நவ.,20) இரவு வீட்டில் இருந்து ராமேஸ்வரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அதங்குடி விலக்கு பகுதியில் உள்ள கடைக்கு டூவீலரில் சென்றார். ரோட்டை கடக்க முயன்ற போது ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து புதுக்கோட்டைக்கு ஞானமணி ஓட்டி வந்த கார் டேவிட் சின்னப்பன் டூவீலரில் மோதியது. இதில் டேவிட் சின்னப்பன் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தார்.