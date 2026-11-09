/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/டூவீலர் மோதி ஒருவர் பலி
UPDATED : நவ 08, 2026 11:27 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:12 PM
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சிவகங்கை: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்துார் அருகே மணலுார் ஆறுமுகம் 29, ரஞ்சித்குமார் 27, ஆகிய இருவரும் நேற்று (நவ.,7) சிவகங்கை வழியாக டூவீலரில் புதுக்கோட்டை சென்று, மாலை திரும்பினர்.
சிவகங்கை அருகே பெருமாள்பட்டியில் டூவீலரை நிறுத்திவிட்டு பேசி கொண்டிருந்தனர். அப்போது பூவந்தி முத்துக்குமார் 25, தனது டூவீலரில் சிவகங்கைக்கு சென்றார். இவர்கள் இருவரும் நிற்பதை பார்க்காமல், அவர்கள் மீது மோதியதில் விபத்து ஏற்பட்டது. இந்தவிபத்தில் ஆறுமுகம் 29, உயிரிழந்தார். காயமுற்ற ரஞ்சித்குமார், முத்துகுமாரை சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். சிவகங்கை நகர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.