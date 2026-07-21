/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ உண்டியல் திறப்பு
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 11:11 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:05 PM
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சிங்கம்புணரி:சிங்கம்புணரி சேவுகப்பெருமாள் ஐயனார் கோயில் உண்டியல் தேவஸ்தான மேலாளர் இளங்கோ தலைமையில் திறந்து எண்ணப்பட்டது.
தற்காலிக உண்டியலில் ரூ.4,47,000, நிரந்தர உண்டியலில் 13,00,963 ரூபாய் இருந்தது. மேலும் 30 கிராம் தங்கம், 130 கிராம் வெள்ளியும் இருந்தது. இப்பணியில் ஹிந்துசமய அறநிலைத்துறை உதவி ஆணையர் திவ்யபாரதி, ஆய்வாளர் சுகன்யா, கண்காணிப்பாளர் ஜெய்கணேஷ், தேவஸ்தான பணியாளர்கள் எஸ்.எஸ்.மெட்ரிக் பள்ளி மாணவிகள் பங்கேற்றனர்.