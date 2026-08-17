திரவ ஆக்சிஜன் சேமிப்பு டேங்க் அமைக்காததால் தீவிர சிகிச்சை பிரிவு கட்டடம் திறப்பு தாமதம்
திரவ ஆக்சிஜன் சேமிப்பு டேங்க் அமைக்காததால் தீவிர சிகிச்சை பிரிவு கட்டடம் திறப்பு தாமதம்
ADDED : ஆக 13, 2026 04:21 PM
சிவகங்கை,ஆக.14-
சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லுாரியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட அதி தீவிர சிகிச்சை பிரிவு, மற்றும் ஒருங்கிணைந்த பேறுகால அவசர சிகிச்சை மற்றும் சிசு தீவிர சிகிச்சை பராமரிப்பு மையத்திற்கு ஆக்சிஜன் சேமிக்கும் டேங்க் நிறுவப்படாததால் கட்டி முடிக்கப்பட்ட அந்த கட்டடங்களை திறப்பதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது.
சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை மகப்பேறு பிரிவில் 200 படுக்கைகள் உள்ளன. இதில் கர்ப்பிணிகளுக்கு 180 படுக்கைகள், குழந்தைகளுக்கான அவசர சிகிச்சை பிரிவில் 20 படுக்கைகள் உள்ளன. மருத்துவக் கல்லுாரி துவங்கியதில் இருந்து ஆண்டுக்கு சராசரியாக 4000க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் பிறக்கின்றன. மகப்பேறு பிரிவில் போதிய படுக்கை வசதியில்லாததால் கூடுதல் படுக்கை வசதியுடன் மகப்பேறு பிரிவு கேட்டு நீண்ட நாட்களாக மருத்துவக் கல்லுாரி நிர்வாகம் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்தது.
2025ல் ரூ.10.50 கோடி மதிப்பில் 100 படுக்கையுடன் கூடிய ஒருங்கிணைந்த பேறுகால அவசர சிகிச்சை மற்றும் சிசு தீவிர சிகிச்சை பராமரிப்பு கட்டடம் கட்டப்பட்டது. இதேபோல் ரூ.20 கோடியில் 100 படுக்கைகள் கொண்ட அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய அதிதீவிர சிகிச்சை பிரிவு கட்டடமும் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இரண்டு கட்டடத்திலும் சிகிச்சை பெறக்கூடிய நோயாளிகளுக்கு அவசர நேரத்தில் வழங்கக்கூடிய திரவ ஆக்சிஜனை சேமிக்கும் டேங்க் இன்னும் நிறுவப்படாததால் இந்த கட்டடங்களை திறப்பதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது.
எனவே மருத்துவக் கல்லுாரி நிர்வாகம் திரவ ஆக்சிஜன் சேமிக்கும் டேங்க் (தொட்டியை) விரைவாக நிறுவி கட்டி முடிக்கப்பட்ட மருத்துவமனை கட்டடங்களை திறக்க நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்.
மருத்துவக் கல்லுாரி நிர்வாகத்தினர் கூறுகையில், மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் 10ஆயிரம் லிட்டர் திரவ ஆக்சிஜன் சேமிக்கும் தொட்டி உள்ளது. இது தற்போது சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளுக்கு போதுமானது. இந்த தொட்டியில் இருந்து புதிதாக கட்டி முடிக்கப்பட்ட கட்டடங்களுக்கு இணைப்பு கொடுக்க முடியாது. ஆகையால் புதிய திரவ ஆக்சிஜன் சேமிக்கும் தொட்டி அமைக்க அரசுக்கு கடிதம் வைத்துள்ளோம். விரைவாக கட்டடம் திறக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்றனர்.