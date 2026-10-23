சிவகங்கை சிறப்பு முகாமில் உயர்கல்வி பயில வாய்ப்பு

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ADDED : அக் 01, 2026 06:26 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கையில் கல்வித்துறை சார்பில் நடந்த உயர்வுக்கு படி சிறப்பு முகாம் மூலம் 21 மாணவர்கள் உயர்கல்வி பயில பல்வேறு கல்லுாரிகளில் சேர்க்கைக்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது.
மாவட்டத்தில் கடந்த கல்வியாண்டில் அரசு பள்ளிகளில் பிளஸ் 2 முடித்து இதுவரை உயர்கல்வியில் சேர்க்கை பெறாத மாணவர்களை உயர்கல்வியில் சேர்க்கும் வகையிலான உயர்வுக்கு படி முகாம் நேற்று நடந்தது.
மருதுபாண்டியர் நகர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வளாக கூட்டரங்கில் நடந்த முகாமில் மாவட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் பாலதண்டாயுதபாணி தலைமை வகித்தார். 100க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர். பல கல்லுாரிகள் சார்பாக அரங்கம் அமைக்கப்பட்டு மாணவர்கள் உயர்கல்வியில் சேர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. மாவட்ட முன்னோடி வங்கி சார்பாக மாணவர்களுக்கு கல்விக்கடன் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இம்முகாமின் மூலம் 21 மாணவர்கள் உயர்கல்வியில் சேர உடனடி சேர்க்கைக்கான ஆணையை சிவகங்கை மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் வழங்கினார்.
மாவட்ட முன்னோடி வங்கி மேலாளர் பிரவீன், மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள் இடைநிலை மாரிமுத்து, தொடக்கநிலை வேங்கடமுத்து நடேசன், ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி உதவித்திட்ட அலுவலர் அழகர்சாமி, அரசு தொழிற் பயிற்சி நிறுவன முதல்வர் வெங்கடகிருஷ்ணன், கல்லுாரிப் பேராசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள், மாவட்ட ஒருங்கிணைப் பாளர்கள், ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள், பெற்றோர்கள் கலந்து கொண்டனர்.