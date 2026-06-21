துவக்கம் திருப்புத்துாரில் நெல் சாகுபடி பணி: பலரும் அடுத்த மழைக்காக காத்திருப்பு
துவக்கம் திருப்புத்துாரில் நெல் சாகுபடி பணி: பலரும் அடுத்த மழைக்காக காத்திருப்பு
UPDATED : அக் 20, 2026 02:04 PM
ADDED : அக் 20, 2026 02:02 PM
திருப்புத்துார்: திருப்புத்துாரில் சில நாட்களாக பரவலாக பெய்த தொடர் மழையால் மானாவாரி விதைப்பு செய்திருந்த விவசாயிகள் நம்பிக்கையுடன் நெல்சாகுபடி பணிகளை துவங்கியுள்ளனர். கூடுதல் மழைக்காக பிற விவசாயிகள் காத்திருக்கின்றனர்.
திருப்புத்துார் பகுதியில் ஆறுகளில் நீர் வரத்தின்றியும், போதிய மழையின்றி கண்மாய்களில் நீர் இருப்பு இல்லாமல் இருந்ததால் ஆடிபட்ட விதைப்பு மட்டுமின்றி தொடர்ந்து நெல்சாகுபடி பணி நடைபெறவில்லை. கிணறு பாசன வசதி உள்ளவர்களே நாற்றங்கால் அமைத்தனர். இந்நிலையில் நம்பிக்கையுடன் சிலர் மானாவாரி விதைப்பு செய்து மழைக்காக காத்திருந்தனர்.
திருக்களாப்பட்டி,என்.புதுார் உள்ளிட்ட இடங்களில் இப்படி நெல் விதைப்பு செய்திருந்தனர். தற்போது சில நாட்களாக பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் வயல்களில் மழைநீர் நிரம்பியது. நம்பிக்கையுடன் விதைத்தவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் களை எடுப்பு, வயல்களிலிருந்து நீரை வெளியேற்றும் பணியை துவங்கியுள்ளனர். மேலும் கண்மாய்களில் ஓரளவு நீர் இருப்பு உள்ளதால் தொடர்ந்து விவசாயிகள் நாற்று நடவுப்பணிகளை துவக்க தொழிலாளர்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யும் பணியில் இறங்கியுள்ளனர்.
என்.புதுார் காமராஜ் கூறுகையில், ‛கண்மாயில தண்ணீர் இல்லாமல் இருந்துச்சு, மழையும் சரியாக பெய்யல.அதனால் 2 மாதம் லேட்டா தான் புதுவயல்ல நாங்கள் மானாவாரியா விதைச்சேன். இப்போ விதைச்சு 25 நாளாகியிருச்சு, மழை பெஞ்சுருச்சு. வயல்ல தண்ணீர் இருந்தா களை வராது. இருக்கிற களையை எடுத்துட்டு மருந்து அடிச்சுட்டு உரம் போடனும். கண்மாயில் 20 நாள் தண்ணீர் வந்துருச்சு இன்னும் நல்லா இரண்டு மழை பெய்தால் தான் சாகுபடி வரைக்கும் தாங்கும். மழை இன்னும் பெய்யணும்.வயல்ல வேலை பார்க்க ஆள் இல்லாம கஷ்டமா இருக்கு’ என்றார்.
புதுார் அழகர் கூறுகையில்,‛மழை துாறல் விழுந்த போதே புழுதி விதைப்பாக நம்பிக்கையுடன் விதைத்தோம். 70 சதவீதம் இப்படி விதைத்துள்ளோம். மீதமுள்ளவர்கள் நாற்று நட வேண்டும். இப்போதைய மழை நம்பிக்கையைத் தந்தள்ளது. எங்களுக்கு பாசனம் தரும் புதுக்கண்மாய்,செட்டிக்கண்மாய் மதகு பல ஆண்டுகளாக பழுது நீக்காமல் உள்ளது. இதனால் நீரைப் பாய்ச்சி ஒவ்வொரு ஆண்டும் கூடுதல் செலவாகிறது.’ என்றார்.
பொ.ப.துறையினர் கூறுகையில்,‛தற்போதைய தொடர் மழையால் தரை குளிர்ந்து, வறட்சி மாறியுள்ளது. மழைநீர் வரத்து கால்வாய்களில் ஓடியது. இதனால் சில கண்மாய்களுக்கு சில மணி நேரம் நீர் வரத்து இருந்தது. தொடர்ந்து மேலும் மழை பெய்தால் கண்மாய்களில் நீர் இருப்பு ஏற்படும். திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் எதிர்பார்த்த அளவில் மழை இல்லாததால் ஆறுகளிலும் நீர் வரத்து ஏற்படவில்லை.’ என்றனர்.
கடந்த ஆண்டு இதே நேரத்தில் திருப்புத்துார் வட்டாரத்தில் 5000 ஏக்கருக்கும் அதிகமாக வயல்களில் நாற்று நடவு, நேரடி விதைப்பு நிறைவடைத்திருந்தன. இந்த ஆண்டு அதில் 10 சதவீத அளவிலேயே தற்போது பணிகள் நடந்துள்ளது. பெரும்பாலான வயல்கள் உழுது போடப்பட்டுள்ளது. நாற்றங்கால்களில் நாற்றும் பாவியுள்ளனர். தற்போது வட கிழக்கு பருவ மழை சில நாட்களாக பெய்யத் துவங்கியுள்ளது. இதன்மழைப் பொழிவைப் பொறுத்தே நடவு,விதைப்பு பணிகளில் கூடுதல் விவசாயிகள் இறங்குவர். இருப்பினும் கடந்த ஆண்டு நடந்த சாகுபடி பரப்பளவை எட்டமுடியுமா என்பது கேள்விக்குறியே.