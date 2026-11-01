/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ஓவியப் போட்டி
UPDATED : நவ 01, 2026 06:56 AM
ADDED : அக் 31, 2026 05:55 PM
அ நிறம் | அளவு
காரைக்குடி: காரைக்குடி அழகப்பா மாதிரி மேல்நிலைப்பள்ளி மற்றும் காரைக்குடி ஆப்பிள் மொபைல் சார்பில் குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு ஓவியப்போட்டி நடந்தது.
5 முதல் 8ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நடந்த போட்டியில் சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 500க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர். பள்ளி முதல்வர் ரமேஷ் வரவேற்றார். அழகப்பா பல்கலை துணைவேந்தர் ஜெயகாந்தன் போட்டியை தொடங்கி வைத்தார். ஓவிய ஆசிரியர் முத்து பாண்டியன் மற்றும் குழுவினர் ஒருங்கிணைப்பு செய்தனர். வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ், பரிசு வழங்கப்பட்டது.