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/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/﻿ கூடி பிரியும் இடமாகும் பார்லிமென்ட்   கார்த்தி எம்.பி., பேட்டி  

﻿ கூடி பிரியும் இடமாகும் பார்லிமென்ட்   கார்த்தி எம்.பி., பேட்டி  

﻿ கூடி பிரியும் இடமாகும் பார்லிமென்ட்   கார்த்தி எம்.பி., பேட்டி  

ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:12 PM

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ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:12 PM

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சிவகங்கை: ''நாட்டில் தொகுதி மறுசீரமைப்பு செய்தால் பார்லிமென்ட் வளாகம் எம்.பி.,க்கள் கூடி பிரிந்து செல்லும் இடமாக மாறிவிடும் ''என சிவகங்கையில் கார்த்தி எம்.பி., தெரிவித்தார். அவர் கூறியதாவது:

கடந்த பார்லிமென்ட் தொடரில் தொகுதி மறுசீரமைப்பை எதிர்த்தார்கள். இந்த முறையும் எதிர்பார்ப்பார்கள் என நம்புகிறேன். ஏனென்றால் தமிழகத்திற்கு எம்.பி., தொகுதிகள் எண்ணிக்கை 39 ல் இருந்து 60 தொகுதியாக அதிகரிக்கும்.

ஆனால் உத்தரபிரதேசத்தில் 80 தொகுதியில் இருந்து 120 ஆக உயரும். தொகுதி மறுசீரமைப்பால் தென் மாநிலங்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படும். ஏற்கனவே பா.ஜ., தென் மாநிலங்களை கண்டு கொள்வதில்லை.

பார்லிமென்டில் 543 பேர் இருந்தாலே பேசுவதற்கு நேரம் கிடைக்காது. மறுசீரமைப்பால் தொகுதி எண்ணிக்கை 815 ஆக உயர்ந்தால், பேசுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் பார்லிமென்ட் கூடி பிரியும் நிலை தான் வரும். த.வெ.க., அரசுக்கு நேரம் கொடுக்க வேண்டும். அக்கட்சியில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தவிர அனைத்து அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் புதியவர்கள். சட்டசபையில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யட்டும்.

அவர்கள் தரும் திட்டங்களை பொறுத்து தான் இந்த ஆட்சியை பற்றி சொல்ல முடியும்.

த.வெ.க., விற்கு இனிமேல் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் தேவையே இல்லை. இன்னும் 5 ஆண்டு ஆட்சி நடக்கும். யாரையும் சேர்க்கவும் வேண்டாம். யாரும் வெளியே செல்லவும் மாட்டார்கள். காவல் மரண விஷயம் அனைத்து ஆட்சியிலும் நடந்துள்ளது. போலீசாரிடம் அடக்குமுறை இருப்பதால் தான் காவல் மரணம் ஏற்படுகிறது. த.வெ.க., நிர்வாகிகள் மீது குற்றச்சாட்டு வந்தவுடன் கட்சியில் இருந்து நீக்கி, நடவடிக்கை எடுப்பதை வரவேற்போம் என்றார்.

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