‛கோமா' நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட சிவகங்கை தீவிர சிகிச்சை பிரிவு: நோயாளிகள் அவதி
‛கோமா' நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட சிவகங்கை தீவிர சிகிச்சை பிரிவு: நோயாளிகள் அவதி
UPDATED : நவ 18, 2026 04:17 AM
ADDED : நவ 17, 2026 05:04 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனை தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் 4 டாக்டர்கள் பணியிடம் காலியாக இருப்பதால், விபத்தில் சிக்குவோர் உரிய நேரத்தில் சிகிச்சை பெற முடியாமல் தவித்துவருகின்றனர்.
இங்குள்ள தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கு விபத்து, தற்கொலை முயற்சி, விஷம் குடித்தல் போன்று பல்வேறு அவசர சிகிச்சைக்காக தினமும் 50 க்கும் மேற்பட்டவர்கள் வருகின்றனர். இப்பிரிவில் 24 மணி நேரமும் சுழற்சி முறையில் 8 டாக்டர்கள் வரை பணியில் இருக்க வேண்டும். ஆனால் தற்போது 4 பேர்களில், ஒருவர் மருத்துவ விடுப்பில் சென்றுவிட்டதால், 3 டாக்டர்களை நம்பியே தீவிர சிகிச்சை பிரிவு ‛கோமா' நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளன. டாக்டர்கள் பற்றாக்குறையால் பயிற்சி டாக்டர்களை தான் பெரும்பாலான விபத்து காய சிகிச்சை அளிக்க பயன்படுத்துகின்றனர். இதனால் நாளுக்கு நாள் சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனை தீவிர சிகிச்சை பிரிவு ‛கோமா' நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
இது குறித்து மருத்துவமனை நிர்வாகத்தினர் கூறியதாவது, டாக்டர் பாற்றாக்குறையை போக்க பிற துறை டாக்டர்களை பணியில் அமர்த்தி, பிரச்னை இன்றி சிகிச்சை அளித்த வருகிறோம். விரைவில் டாக்டர் பணியிட மாறுதல் கவுன்சிலிங் மூலம் 4 பேர் நியமிக்கப்படுவர் என்றனர்.