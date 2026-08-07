/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ தூய்மை பணியாளர்களுக்கு பட்டா
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:35 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:51 PM
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திருப்புவனம்:பிரமனுார் கால்வாய் கரையில் திதி பொட்டல் அருகே 20 குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 81 பேர் குடியிருந்து வருகின்றனர். 2024 டிசம்பரில் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்ட போது கால்வாய் கரை தண்ணீரின் வேகத்தில் இடிந்து விழுந்த போது கரையில் இருந்த துாய்மை பணியாளர்களின் வீடுகளும் சேதமடைந்தன.
சேதமடைந்த வீடுகளுக்கு பதிலாக மாற்று இடம் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. வருவாய்த்துறையினர் மஞ்சக்குடி கிராமத்தில் ரோட்டை ஒட்டி இரண்டு ஏக்கர் நிலத்தில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி தூய்மை பணியாளர்கள் 20 பேருக்கு பட்டா வழங்கியதுடன், இன்னும் ஒரு வாரத்தில் சேதமடைந்த வீடுகளை காலி செய்யவும் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.