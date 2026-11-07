/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ஓய்வூதியர்கள் ஆலோசனை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:47 PM
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சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்ட தமிழ்நாடு ஓய்வூதியர்கள் பாதுகாப்பு இயக்க ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் திரவியம் தலைமை வகித்தார். மதிவாணன், அந்தோணிராஜ், பாலுச்சாமி, நீலமேகம், சரோஜினி முன்னிலை வகித்தனர். கூட்டத்தில் பழைய ஓய்வூதியம் அமல்படுத்த கோரி நவ.18 மனிதச் சங்கிலி போராட்டம் நடத்துவது என தீர்மானிக்கப்பட்டது. நிர்வாகிகள் கவுரி, சங்கரசுப்பிரமணியன், சேது, வாழவந்தான், முத்துமாடன், தங்கவேலு கலந்து கொண்டனர்.