அரசு திட்டங்கள் குறித்து மக்களுக்கு போதிய விழிப்புணர்வு இல்லை
அரசு திட்டங்கள் குறித்து மக்களுக்கு போதிய விழிப்புணர்வு இல்லை
UPDATED : நவ 15, 2026 04:53 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:50 PM
திருப்புவனம்: அரசு திட்டங்கள் குறித்து போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாததால், பொதுமக்களிடம் தினமும் ஊழியர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மருத்துவதுறையில் ஆபா (ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார கணக்கு) திட்டத்தின் கீழ் அரசு மருத்துவமனை, ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், குடும்ப நல மையங்களில் சிகிச்சைக்கு செல்லும் நோயாளிகளின் ஆதார், ஸ்மார்ட் கார்டு, அலைபேசி எண்ணுடன் பதிவு செய்து அடையாள அட்டை வழங்கப்படுகிறது. இந்த அட்டையில் தனித்துவ எண் இருக்கும். இதை வைத்து தமிழகத்தில் எந்த அரசு மருத்துவமனைகளிலும் தொடர் சிகிச்சை பெறலாம். டாக்டர்களும் நோயாளிகளை பரிசோதனை செய்த பின் மருந்துகள் விபரத்தையும் சம்பந்தப்பட்ட நோயாளியின் எண்ணில் பதிவு செய்து விடுவார்கள். மருந்து வழங்கும் இடத்தில் அட்டையை காட்டினால் மட்டும் போதும், மருந்து சீட்டு தேவை இல்லை. திருப்புவனம் அரசு மருத்துவமனைக்கு தினசரி 600க்கும் மேற்பட்ட புற நோயாளிகளும், 75 உள் நோயாளிகளும் சிகிச்சைக்கு வருகின்றனர். இவர்களுக்கு தேவையான மாத்திரை , மருந்துகள், ஊசிகள், உபகரணங்கள் கணக்கிடப்பட்டு தேவையான அளவு மருந்துகள் கொள்முதல் செய்யவும் வசதியாக இந்த அட்டை இருக்கும் என தெரிவிக்கின்றனர். இதன் மூலம் தேவைக்கேற்ப கொள்முதல் செய்வதால் மருந்துகள் காலாவதியாகும் பிரச்னை இருக்காது. கர்ப்பிணிகளுக்கு இத்திட்டம் வரவேற்க தக்கது. வெளியூரில் திருமணம் செய்து வசித்து வந்தாலும் பிரசவத்திற்கு சொந்த ஊர் வரும் போது பயனுள்ளதாக இருக்கும். அலைபேசியில் ஹெச்.எம்.ஐ.எஸ்., தமிழ்நாடு என்ற செயலியை ‛பிளே ஸ்டோரில்’ டவுன் லோடு செய்து கொள்ள வேண்டும். இதன் மூலம் மருந்து ஊசி, சிகிச்சை முறைகள் குறித்து அறியலாம். அதேநேரம் திருப்புவனம் அரசு மருத்துவமனையில் ஆதார், ஸ்மார்ட் கார்டு கேட்கும் ஊழியர்களிடம் விழிப்புணர்வு இல்லாததால் கிராமப்புற நோயாளிகள் தகராறில் ஈடுபடுகின்றனர். இதனால் அரசின் திட்டமே வீணாகிறது. அரசின் திட்டங்கள் குறித்து போதிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். அரசு மருத்துவமனையில் இத்திட்டம் மக்களிடம் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.