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﻿ சேதமடைந்த மின்கம்பம் மாற்ற மக்கள் கோரிக்கை

﻿ சேதமடைந்த மின்கம்பம் மாற்ற மக்கள் கோரிக்கை

ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:20 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:20 AM

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சிவகங்கை: சிவகங்கை அருகே பனங்காடியில் சேதமடைந்துள்ள மின்கம்பத்தை மாற்றக்கோரி அப்பகுதி மக்கள் மின் வாரியத்தை வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

சிவகங்கை அருகே உள்ளது பனங்காடி கிராமம். இந்த கிராமத்தில் 60க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. இந்த பகுதியில் ரோட்டோரத்தில் உள்ள மின்கம்பங்களில் கான்கிரீட் பூச்சு பெயர்ந்து முழுவதும் சேதமடைந்து உள்ளது. ஒரு சில மின்கம்பங்கள் கம்பியில் தான் நிற்கிறது. பலத்த காற்று வீசினால் மின்கம்பம் முறிந்து விழுந்து சேதம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.

இரவு நேரத்தில் சிறிய காற்று வீசினாலே அச்சத்துடன் அந்த பகுதியை கடந்து செல்லும் சூழல் ஏற்படுகிறது. சேதமடைந்துள்ள மின்கம்பத்தை மாற்றக்கோரி பல முறை மக்கள் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை என மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். எனவே மாவட்ட மின்வாரிய நிர்வாகம் பனங்காடி கிராமத்தில் உள்ள சேதமடைந்துள்ள மின்கம்பங்களை மாற்றி புதிய மின் கம்பங்கள் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றனர்.

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