எதிர்பார்ப்பு! செம்பராயனேந்தல் கண்மாய்க்கு வரும் பறவை: சரணாலயம் அமைக்கப்படுமா என மக்கள்
எதிர்பார்ப்பு! செம்பராயனேந்தல் கண்மாய்க்கு வரும் பறவை: சரணாலயம் அமைக்கப்படுமா என மக்கள்
UPDATED : நவ 07, 2026 10:36 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:36 PM
திருப்பாச்சேத்தி: திருப்பாச்சேத்தி அருகே செம்பராயனேந்தல் கண்மாயில் ஆயிரக்கணக்கான பறவைகள் குவிந்து வருவது ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இங்கு பறவைகள் சரணாலயம் அமைக்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
செம்பராயனேந்தல் கண்மாய் 40 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ளது. இக்கண்மாயின் நடுவே பட்டுப் போன கருவேல மரங்கள் உள்ளன. இதில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வட கிழக்கு பருவ மழை காலங்களில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பறவைகள் வந்து தங்கி செல்கின்றன.
வெண் கொக்கு, செங்கால் நாரை , தேன் சிட்டு, மைனா, குருவி என ஆயிரக்கணக்கான பறவைகள் வந்து தங்குகின்றன. செப்டம்பர் அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களுக்கு மட்டும் வரும் பறவைகள் இரவில் தங்குவதற்கு மட்டும் வருகின்றன. கூடு கட்டி இனப்பெருக்கம் ஏதும் செய்வதில்லை. மாலை 6:00 மணி முதல் கிரீச் கிரீச் என சப்தத்துடன் பறவைகள் கூட்டம் கூட்டமாக வருகின்றன.
4 வழிச் சாலையை ஒட்டி கண்மாய் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்றாலும் பறவைகள் அச்சப்படுவதில்லை. கண்மாய் முழுவதும் பரவியுள்ள பறவைகளால் வெண் போர்வை போர்த்தியது போன்று காணப்படுகிறது. கண்மாயை கடக்கும் வாகன ஓட்டிகள் ஆச்சர்யத்துடன் பறவைகளை கண்டு ரசிக்கின்றனர்.
திருப்பாச்சேத்தி இளங்கோவன் கூறுகையில்,
ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த பறவைகள் செப்டம்பர் மாதத்தில் வந்து ஜனவரிக்கு திரும்பி சென்று விடும். மரங்களில் கூடுகள் ஏதும் கட்டுவதில்லை. பட்டுப்போன மரங்களில் தான் அமர்கின்றன. மாலை 6:00 மணிக்கு வந்து தங்கும் பறவைகள் காலை 6:00 மணிக்கு இரை தேட சென்று விடுகின்றன. மைனா, தேன் சிட்டு உள்ளிட்ட பறவைகள் அரிதாகி வரும் நிலையில் இங்கு மட்டும் கூட்டம் கூட்டமாக வருகின்றன. பறவைகளால் பொதுமக்களுக்கும், விவசாயிகளுக்கும் எந்த பாதிப்பும் இல்லை, இங்கு பறவைகள் சரணாலயம் அமைத்தால் சுற்றுலா பயணி வந்து செல்ல வசதியாக இருக்கும், என்றார்.