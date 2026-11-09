அரசு பள்ளி கட்டடங்களை ஆய்வு செய்ய மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
அரசு பள்ளி கட்டடங்களை ஆய்வு செய்ய மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 08, 2026 04:29 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:26 PM
திருப்புவனம்: திருப்புவனம் வட்டாரத்தில் உள்ள அரசு பள்ளி கட்டடங்களின் ஸ்திரத்தன்மையை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
திருப்புவனம் தாலுகாவில் 162 பள்ளிகளில் 32, 178 மாணவர்கள் படிக்கின்றனர். அரசு பள்ளி கட்டடங்கள் பலவும் கட்டி முடிக்கப்பட்டு 15 முதல் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலான பழமையான கட்டடங்களாக உள்ளன. அரசு பள்ளி கட்டடங்களை பொதுப்பணித்துறையினர் பராமரிப்பதில்லை. தொடர் மழை காரணமாக கட்டடங்கள் பலவும் சேதமடைந்து இடிந்து விழும் தருவாயில் உள்ளது.
கடந்த ஆக.18 ந்தேதி மஞ்சக்குடி அரசு பள்ளி மேற்கூரை இடிந்து விழுந்தது. நல் வாய்ப்பாக யாருக்கும் காயம் இல்லை. மணல்மேடு அரசு பள்ளி கட்டடம், சுற்றுச்சுவர் உள்ளிட்டவைகள் சேதமடைந்ததால் பெற்றோர்கள் மாணவர்களை பள்ளிக்கு அனுப்ப அச்சத்தில் உள்ளனர். தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் பள்ளி கட்டங்களின் மேற்கூரையில் மழை நீர் தேங்கி கட்டடங்கள் சேதமடைந்து வருகின்றன. எனவே திருப்புவனம் தாலுகாவில் உள்ள அரசு பள்ளி கட்டடங்களை ஆய்வு செய்ய பொது மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.