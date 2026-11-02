சிவகங்கையில் தொடர் கொலைகள் அச்சத்தில் தவிக்கும் மக்கள்
சிவகங்கையில் தொடர் கொலைகள் அச்சத்தில் தவிக்கும் மக்கள்
UPDATED : நவ 01, 2026 06:53 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:48 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் கடந்த 3 நாட்களில் 3 கொலை நடந்ததை தொடர்ந்து இந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் 5க்கும் மேற்பட்ட கொலை சம்பவங்கள் நடந்துள்ளதால் மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
மாவட்ட அளவில் மானாமதுரை, சிவகங்கை சப் - – டிவிசன்களில் மாதத்திற்கு ஒரு கொலை வழிப்பறி குற்றங்கள் நடந்த வண்ணம் உள்ளது. கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு சிவகங்கை அருகே பாகனேரியில் துாங்கி கொண்டிருந்த 75 வயது மூதாட்டியின் தலையில் கல்லை போட்டு கொலை செய்தனர். மானாமதுரையில் நகைக்காக பெண்ணை கழுத்தறுத்து கொலை செய்தனர். நேற்று முன்தினம் மானாமதுரை வைகை ஆற்று பகுதியில் முத்துலட்சுமி என்ற பெண்ணை கள்ளக்காதலன் கழுத்தை நெறித்து கொலை செய்தார். சிவகங்கை அருகே மேலமங்கலத்தில் முன்பகையால் ரவுடி சுள்ளான் மதனை கொலை செய்தனர். சிவகங்கை அருகே கொடிக்காடு கண்மாய் பகுதியில் இருவரை வெட்டி கொலை செய்தனர். இதுபோன்று தொடர் கொலைசம்பவங்களால் மக்கள் அச்சத்தில் தவிக்கின்றனர்.