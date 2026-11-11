காரைக்குடி முத்துாரணியை துார்வார மக்கள் வலியுறுத்தல்
காரைக்குடி முத்துாரணியை துார்வார மக்கள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:15 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:12 AM
காரைக்குடி: காரைக்குடி மாநக ராட்சியில் உள்ள பாரம்பரிய முத்தூரணியை தூர்வாரி முறையாக பரா மரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
காரைக்குடி மாநக ராட்சியில் 36 வார்டுகள் உள்ளன. நீர் மேலாண்மைக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கிய செட்டிநாடு பகுதியான காரைக்குடியில் கழனிவாசல், பருப் பூரணி, கீழ ஊருணி, முத்தூரணி உட்பட 10க்கும் மேற்பட்ட ஊருணிகள் உள்ளன.
இவ்வூருணிகள் அனைத்தும் காரைக்குடி மக்களின் குடிநீர், நிலத்தடி நீர் ஆதார மாகவும் இருந்து வந்தது. இதில் முத்துாரணியில் தேங்கும் நீர் ஆதாரமாக இருந்து உள்ளன. ஆனால் இன்றைக்கு இந்தஊரணிக்கு வரும் வரத்து கால்வாய்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள தால், ஊருணிக்கு மழை நீர் வரத்தின்றி போனது.
ஊரணியை சுற்றி அமைத்த வேலிகளும் சிதிலமடைந்து கிடக் கின்றன. இந்த ஊருணியை துார்வாரி, சீரமைக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.