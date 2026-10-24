மானாமதுரை சோமசுந்தரம் காலனி மக்கள் கழிவுநீரால் கடும் அவதி
மானாமதுரை சோமசுந்தரம் காலனி மக்கள் கழிவுநீரால் கடும் அவதி
UPDATED : அக் 17, 2026 03:06 PM
ADDED : அக் 17, 2026 03:04 PM
மானாமதுரை: மானாமதுரை சோமசுந்தரம் காலனி தெருக்களில் கழிவு நீர் நீண்ட காலமாக தேங்கி நிற்பதால் அப்பகுதி மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
மானாமதுரை ரயில்வே காலனியில் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட சோமசுந்தரம் காலனி பகுதியில் உள்ள தெருக்களில் வீடுகளில் இருந்து வரும் கழிவு நீரை வெளியேற்ற வாய்க்கால் கட்டப்பட்டது.
நீண்ட வருடங்கள் ஆனதால் தற்போது ரோட்டிற்கு கீழே பள்ளத்தில் வாய்க்கால் இருப்பதால் ரோடுகளில் போடப்படும் குப்பை கழிவு நீர் வாய்க்காலில் தேங்கி அடைபட்டு கழிவுநீர் தேங்கி இருப்பதால் அப்பகுதியில் சுகாதாரக் கேடு ஏற்பட்டு வருகிறது. இதனை நகராட்சி ஊழியர்கள் முறையாக சுத்தம் செய்யாமல் இருப்பதாலும் குப்பை தேங்குவதாலும் கழிவு நீர் மழைக்காலங்களில் வீடுகளுக்குள் புகுவதால் பொதுமக்கள் மிகுந்த அவதிப்பட்டு வருகின்றனர் இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் நகராட்சி அலுவலகத்தில் பலமுறை தெரிவித்தும் இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என தெரிவிக்கின்றனர்.