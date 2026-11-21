UPDATED : நவ 20, 2026 04:30 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:26 PM
சிவகங்கை: மாவட்ட அளவில் 13 நீதிமன்ற அமர்வுகளில் டிச., 12 அன்று சிறப்பு மக்கள் நீதிமன்ற (லோக் அதாலத்) கூட்டம் நடக்கிறதென சிவகங்கை சட்டப்பணி ஆணைக்குழு சார்பு நீதிபதி அனிதா கிறிஸ்டி தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது: சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பில் பொதுமக்களின் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளுக்கு விரைந்து தீர்வு காணும் விதத்தில் தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம் (லோக் அதாலத் கூட்டம்) டிச., 12 அன்று சிவகங்கை உட்பட மாவட்ட அளவில் 13 நீதிமன்ற அமர்வுகளில் நீதிபதிகள், வழக்கறிஞர்கள் உதவியுடன் வழக்குகள் சமரசமாக முடிக்கப்படும். இதில் மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீடு, காசோலை மோசடி, உரிமையியல், குடும்ப பிரச்னை, தொழிலாளர் பிரச்னை வழக்கு, சமரசம் செய்யக்கூடிய குற்றவியல் வழக்குகளுக்கு தீர்வு காணப்படும். பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி நீண்ட கால வழக்குகளுக்கு சுமூக தீர்வு பெற்றுச்செல்லலாம் என்றார். ////