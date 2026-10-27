நெருக்கடியில் பஸ் நிறுத்தம் சிக்கலை உருவாக்கும் மக்கள் அதிருப்தி
நெருக்கடியில் பஸ் நிறுத்தம் சிக்கலை உருவாக்கும் மக்கள் அதிருப்தி
UPDATED : அக் 27, 2026 04:04 AM
ADDED : அக் 26, 2026 06:24 PM
தேவகோட்டை: தேவகோட்டையில் போக்குவரத்து அதிகமுள்ள நெடுஞ்சாலையில் ஏற்கனவே பஸ் ஸ்டாண்ட் இருந்த இடத்திலேயே பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டி வருவதால் அனைத்து பஸ்களும் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து செல்கின்றன.
இங்கு தெருவோர கடைகளாலும் ஆக்கிரமிப்பு உருவாகியுள்ளன. கடைகளால் பஸ் ஏறி இறங்குவோர் அதிகம் வருவதால் போக்குவரத்து நெருக்கடி உருவாகியுள்ளது. நெருக்கடியை தவிர்க்க போலீசார் ஒரே இடத்தில் பஸ்களை நிறுத்தாமல் தள்ளி நிறுத்த ஏற்பாடு செய்தனர். போலீசார் தடுத்தும் ஒரே இடத்தில் பஸ் நிறுத்தத்தை ஒரு அமைப்பு சார்பில் பல லட்சம் செலவில் பஸ் ஸ்டாப் கட்டினர்.அது பயன் இல்லாத நிலையில்
தற்போது பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் முன்பு மிகவும் நெருக்கடியான இடத்தில் பஸ் ஸ்டாப் கட்டும் பணி நடக்கிறது. இந்த நெருக்கடியான இடத்தில் பஸ் ஸ்டாப் அமைத்தால் எதிர் எதிரே பஸ்கள் செல்ல முடியாது. நான்கு மாதத்தில் பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டுமான பணி நிறைவு பெறும் என கூறும் அதிகாரிகள் நெருக்கடி இடத்தில் இந்த பஸ் ஸ்டாப் கட்டுவது தேவை தானா என மக்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.