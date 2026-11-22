இருளில் மூழ்கும் சிவகங்கை ஆக்கிரமிப்பால் மக்கள் தவிப்பு
இருளில் மூழ்கும் சிவகங்கை ஆக்கிரமிப்பால் மக்கள் தவிப்பு
UPDATED : நவ 22, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 21, 2026 10:35 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை நகராட்சியில் பெருகி வரும் ஆக்கிரமிப்புகளால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர். பெரும்பாலான தெருக் களி-ன் உள்ள விளக்குகள் எரியாததால் அடிக்கடி விபத்துக்களும் நடக்கிறது.
சிவகங்கை நகராட்சியில் முக்கிய பகுதிகளான மஜித்ரோடு, நேருபஜார்,காந்திவீதி, மதுரை ரோடு , தொண்டி ரோடு ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள கடைக்காரர்கள் தங்களது விளம்பர போர்டுகளை ரோட்டின் மையப்பகுதி வரை வைத்து ஆக்கிரமித்துள்ளதால் மக்கள் நடந்து செல்ல சிரமப்படுவதுடன் போக்குவரத்திற்கும் சிரமமாக உள்ளது.
மேலும் நகராட்சியிலுள்ள பெரும்பாலான தெருக்களில் குறிப்பாக முக்கிய சந்திப்புகளில் தெரு விளக்குகள் எரியவில்லை. ஒரு சில இடங்களில் குறைந்த வெளிச்சத்தில் விளக்குகள் எரிவதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர். நகரில் பெருகி விட்ட ஆக்கிரமிப்பு, எரியாத விளக்குகளை எரிய செய்ய நகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மாவட்ட நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சங்க தலைவர் தங்கமணி நகராட்சிக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.