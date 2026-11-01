/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/காரைக்குடியில் சாலை வசதி இல்லாமல் மக்கள் அவதி
ADDED : அக் 30, 2026 06:46 PM
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காரைக்குடி: காரைக்குடி கணேசபுரத்தில் சாலை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதியின்றி மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
காரைக்குடி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 5வது வார்டான கணேசபுரம் பகுதியில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இங்குள்ள கற்சாலையால் மக்கள் சிரமம் அடைந்து வருகின்றனர் தற்போது தொடர்மழை பெய்து வரும் நிலையில் சாலையை பயன்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது.
செஞ்சை நாகலிங்கம் பிள்ளை ரோடு அருகே வீரையன் கண்மாய் மேல்கரை சாலை முற்றிலும் சேதமடைந்துள்ளது. அவசரத்திற்கு ஆட்டோ, ஆம்புலன்ஸ் கூட வருவதில்லை. சேதமடைந்து கிடக்கும் சாலையை சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.